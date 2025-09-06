Não foi desta vez que acabou a invencibilidade de Paola Egonu, Andropova e companhia.\nEm um jogo disputadíssimo, o Brasil perdeu para a Itália na semifinal do Mundial de Vôlei nesta manhã (horário de Brasília) em Bancoc, na Tailândia.\nForam cinco sets de um embate equilibrado do início ao fim.\nO Brasil venceu o primeiro set por 25/22, a Itália devolveu o mesmo placar no segundo. No terceiro, um set apertadíssimo, o Brasil fechou em 30 a 28. No quarto, a Itália fez 25 a 22 novamente.\nO tie-break acabou em 15 a 13 para as italianas.\nA Itália tem agora 35 jogos sem perder. A última derrota foi em 1° de junho de 2024, justamente para o Brasil, por 3 a 2, pela Liga das Nações. Na final, as equipes se reencontraram e a Itália venceu por 3 a 1.\nLeia também\n+ Mahomes e Kelce são anulados, e Chargers vencem Chiefs no Brasil