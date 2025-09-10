O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Bolívia na noite desta terça-feira (9), na altitude de El Alto, a 4100m. A partida encerrou a participação brasileira nas Eliminatórias com a sua pior campanha. O gol foi marcado por Miguelito, cobrando pênalti. O resultado classificou a Bolívia para a repescagem da Copa do Mundo.\nCom o resultado, o Brasil terminou as Eliminatórias apenas na 5ª colocação, com 28 pontos após 18 jogos. A equipe venceu oito partidas, teve quatro empates e seis derrotas.\nA seleção entrou na rodada em segundo, mas perdeu posições diante das vitórias de Equador e Colômbia, além do empate do Uruguai.\nNo jogo contra a Bolívia, Ancelotti mandou a campo uma equipe que repetiu apenas Alisson e Bruno Guimarães. Foram nove mudanças em relação ao time que venceu o Chile.\nA seleção brasileira segue sua preparação em outubro, quando viaja para a Ásia para amistosos. O Brasil enfrenta a Coreia do Sul e o Japão nos dias 10 e 14, respectivamente.