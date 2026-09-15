Os clubes brasileiros podem alcançar uma marca inédita somando as semifinais da Libertadores e da Sul-Americana.\nO Brasil pode ter sete semifinalistas no somatório das duas competições. Isso representaria 87,5% das vagas. Ao todo, o país tem oito representantes nas quartas dos torneios, mas Santos e Atlético-MG se enfrentam na Sul-Americana, ou seja, um passará e o outro será eliminado.\nAté nesta terça-feira (15), um mesmo país só teve no máximo cinco representantes somando as semifinais dos dois torneios. O Brasil conseguiu a marca em 2021, 2022 e 2023. A Argentina teve o mesmo número em 2020.\nO levantamento leva em conta o período desde o surgimento da Sul-Americana, em 2002. Os anos anteriores da Libertadores com outras competições continentais não foram considerados.\nA Libertadores de 2026 pode ter semifinais somente entre brasileiros. Do lado esquerdo da chave, o Flamengo encara o Independiente del Vale (Equador) enquanto o Corinthians pega o Estudiantes (Argentina). Do outro lado, o Palmeiras enfrenta a LDU (EQU), e o Fluminense duela com o Platense (Argentina).