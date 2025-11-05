O Brasil tinha 2.443 pessoas cujo primeiro nome era Neymar em 2022, conforme dados do Censo Demográfico divulgados nesta terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).\nDesse contingente, 1.468 nasceram no período de 2010 a 2019, o equivalente a cerca de 60%. A informação consta do siite Nomes no Brasil, do IBGE .\nA explosão de pessoas com o nome de Neymar coincide com a evolução da carreira do craque do Santos.\nLeia também\n+Atlético-GO mira exceções que subiram com 60 pontos ou menos\nO jogador fez sua estreia no time profissional do clube paulista em 2009. Depois, migrou para a Europa e virou astro da seleção brasileira. A idade mediana das pessoas chamadas de Neymar era de apenas 11 anos em 2022. O Censo também contabilizou a existência de 50 Neymaras.\nNomes de outros jogadores também estão presentes na população. Em 2022, por exemplo, o Brasil tinha 50,5 mil Romários, cuja idade mediana era 29 anos.