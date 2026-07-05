O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Neste domingo (5), a seleção brasileira perdeu para a Noruega por 2 a 1, no Estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e caiu nas oitavas de final do Mundial. O Brasil começou o jogo com Bruno Guimarães perdendo pênalti, sofreu dois gols de Haaland no segundo tempo, ainda marcou de pênalti com Neymar e, pela sexta vez consecutiva em Copas, cai no mata-mata diante de uma seleção europeia.\nÉ a primeira vez que o Brasil sequer chega às quartas de final da Copa do Mundo desde 1990. Desde então, chegou pelo menos entre as oito melhores do Mundial. Agora, volta a cair nas oitavas de final, com a diferença de que, neste Mundial, a fase é a 2ª eliminatória.\nPela sexta vez consecutiva, e desde o seu último título mundial (em 2002), o Brasil cai na fase eliminatória assim que enfrenta uma seleção europeia.