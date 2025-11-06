Para uma parte dos pais e das mães no Brasil, a rivalidade futebolística com a Argentina parece ficar de lado na hora de registrar os filhos.\nDados do Censo Demográfico divulgados na terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que sobrenomes de craques do país vizinho, como Riquelme, Messi e Maradona, viraram nomes de crianças nas últimas décadas.\nSegundo a pesquisa, o Brasil tinha 25,9 mil pessoas cujo primeiro nome era Riquelme em 2022. Os registros do tipo ganharam força nos anos 2000.\nA situação coincide com parte da carreira de Juan Román Riquelme. O ex-jogador fez história no Boca Juniors e na seleção argentina.\nPara se ter uma ideia, os Riquelmes que viviam no Brasil em 2022 (25,9 mil) superavam com folga o número de moradores que carregavam o nome Neymar (2.443).