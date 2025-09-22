O Brasil conquistou seis medalhas no segundo dia do Mundial de natação paralímpica, com quatro pratas e dois bronzes, e viu Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, bater recorde mundial.\nNo dia de abertura do torneio, a delegação já tinha ido ao pódio seis vezes. Na ocasião, com dois ouros, uma prata e três bronzes.\nLeia também\n+Goiás volta a liderar chances de acesso e título; veja as probabilidades de Atlético-GO e Vila Nova\nO País tem, até o momento, 12 medalhas, sendo dois ouros, cinco pratas e cinco bronzes, e está na sétima colocação no quadro de medalhas. A liderança é da Itália, (6 ouros, 4 pratas e 5 bronzes), seguida pela China (6 ouros e 1 prata) e pela Grã-Bretanha (5 ouros, 5 pratas e 6 bronzes).\nMEDALHAS\nA primeira medalha do Brasil no dia foi o bronze de Lídia Cruz, que completou os 100m livre da classe S4 (comprometimento físico-motor) em 1min29s46 o ouro ficou com a norte-americana Katie Kubiak (1min22s34) e a prata para Mira Larionova, dos Atletas Paralímpicos Neutros, (1min28s97).