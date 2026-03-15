O Brasil terminou os Jogos Paralímpicos de Inverno neste domingo (15) com uma campanha histórica. O país entrou pela primeira vez no quadro de medalhas, em 22º lugar, com uma prata conquistada por Cristian Ribera no esqui cross-country.\nO feito, somado ao ouro de Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno, encerrados em fevereiro, completa um ciclo inédito: o país agora tem medalhas em todos os formatos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, considerando as edições de Verão e de Inverno.\nRibera, natural de Cerejeiras, em Rondônia, e criado em Jundiaí, no interior de São Paulo, chegou nos Jogos de Milão-Cortina como um dos favoritos da competição. Campeão da Copa do Mundo de esqui cross-country paralímpico, o atleta de 23 anos confirmou o favoritismo logo na abertura das provas de neve.