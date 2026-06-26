O Brasil vai encarar o Japão na 2ª fase (16 avos) da Copa do Mundo. A equipe asiática empatou sem gols com a Suécia nesta quinta-feira (25) e finalizou a fase de grupos com a 2ª colocação do Grupo F do Mundial.\nO duelo eliminatório entre Brasil e Japão será disputado na próxima segunda-feira (29), a partir das 14 horas (de Brasília) no estádio de Houston, nos Estados Unidos.\nQuem passar de fase vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e o 2º colocado do Grupo I, que vai ser França ou Noruega.\nRetrospecto\nSerá a primeira vez na história que Brasil e Japão vão disputar um jogo eliminatório em Copas. O único confronto entre as seleções em Mundiais foi na edição de 2006.\nNa ocasião, pela 3ª rodada do Grupo F, o Brasil goleou o Japão por 4 a 1. Ronaldo, duas vezes, Junino Pernambucano e Gilberto marcaram para a seleção brasileira, enquanto Keiji Tamada descontou para os asiáticos.