O Brasil venceu neste domingo (24) a medalha de prata na série mista -três bolas e dois arcos- no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, disputado pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro.\nA medalha reforçou a melhor campanha do país na competição. Na final do conjunto geral, disputada neste sábado (23), o Brasil já havia conquistado outra prata, a primeira medalha da história do conjunto do país em Mundiais, o campeonato mais importante da modalidade depois dos Jogos Olímpicos.\nO grupo formado por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio fez uma apresentação impecável na final da série mista e garantiu a nota 28.550, superior à registrada no sábado, na disputa do conjunto geral, quando obtiveram 27.850.\nA apresentação, mais uma vez embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, voltou a fazer a torcida da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio, se levantar para cantar o hit e apoiar as atletas brasileiras.