RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira já tem data para voltar a campo após ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.\nOs primeiros compromissos do time de Carlo Ancelotti rumo ao Mundial de 2030 serão dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente.\nOs confrontos fazem parte da primeira Data Fifa após a Copa e inauguram o novo ciclo da seleção. A série foi anunciada pela Federação Australiana e confirmada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).\nSeleções classificadas para as semifinais da Copa são as 4 primeiras no ranking da Fifa\nBruno Guimarães desabafa após pênalti perdido diante da Noruega na Copa: "Pior dor dos meus 28 anos"\nApós eliminação do Brasil na Copa, Neymar participa de torneio de pôquer em Las Vegas