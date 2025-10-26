A seleção brasileira feminina sub-20 voltou a vencer o México em amistoso disputado em Goiânia neste domingo (26). A equipe ganhou por 1 a 0 no Estádio Olímpico, gol de Isa Nunes, aos 19 minutos do primeiro tempo.\nNo lance que decidiu a partida, Isa Nunes pegou de primeira na esquerda da área, após cruzamento da direita, e abriu o placar.\nEste foi o segundo amistoso do Brasil contra o México em Goiânia. Na última quinta-feira (23), o Brasil ganhou das mexicanas por 3 a 0, com gols de Dudinha, Clarinha e Carioca, em partida realizada no OBA.\nOs dois jogos foram os primeiros da técnica Camilla Orlando no comando da seleção feminina sub-20. A treinadora deixou o time principal do Palmeiras para assumir a equipe nacional de base.\nA equipe ainda tem um último compromisso em Goiânia. Na próxima quarta-feira (29), vai enfrentar novamente o México às 10h30, no CT do Vila Nova, em jogo-treino, mas a atividade não será aberta ao público como foram os dois amistosos.