O Brasil enfrenta novamente a Austrália na manhã desta terça-feira (29), às 7 horas (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália. A seleção brasileira chega para a partida sob um olhar de desconfiança após uma atuação ruim e apenas um empate com os australianos no primeiro amistoso da atual data Fifa. Com isso, Carlo Ancelotti deve promover muitas mudanças na equipe.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações.)\nEm relação ao time titular do primeiro amistoso, o técnico esboçou uma nova formação com sete mudanças, além da possibilidade de alterar o sistema de jogo, deixando o 4-2-4 para atuar no 4-3-3.\nA equipe deve ser formada por Otávio, no gol, fazendo sua estreia pela seleção brasileira; Vanderson e Mauro Júnior nas laterais; Jair e Gabriel Magalhães como dupla de zaga; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo no meio-campo; e Rayan, Vinicius Júnior e Raphinha no ataque.