O Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Após uma atuação que gerou críticas no empate em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a seleção brasileira precisa vencer para não se complicar no Grupo C, já que enfrenta, em tese, a seleção mais fraca da chave. Neymar segue fora e nem viajou com a delegação. Além disso, o técnico Carlo Ancelotti deve promover mudanças no time.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, horário e prováveis escalações)\nO adversário da estreia era considerado o mais difícil da chave para a seleção brasileira, e o empate era visto como um resultado esperado pelo nível das duas equipes, já que o Marrocos foi a grande sensação da Copa do Mundo de 2022, chegando às semifinais.