O Brasil enfrenta a Índia neste sábado (3), às 11 horas (horário de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá. A partida marca o último compromisso da seleção brasileira nesta Data Fifa.\nO técnico Carlo Ancelotti vai promover mudanças, como ocorreu nos dois primeiros jogos.\nNo gol, Pedro Morisco, do Coritiba, deve ganhar uma oportunidade para ser avaliado.\nNo ataque, a novidade deve ser Pedro, do Flamengo, que deve assumir a vaga de camisa 9 no lugar de Raphinha, cortado após sofrer uma lesão muscular. O esquema 4-3-3 também deve ser mantido.\nO time titular deve ser: Pedro Morisco; Matheuzinho, Marquinhos, Arthur Dias e Douglas Santos; Bruno Guimarães, Danilo e Bontempo; Estêvão, Vini Jr. e Pedro.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e outras informações.)\nEssa será a primeira vez na história que Brasil e Índia se enfrentam. A expectativa no país indiano para acompanhar a seleção brasileira é grande, e o estádio, que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas, deve estar lotado.