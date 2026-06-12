Chegou a hora! Na noite deste sábado (13), a partir das 19 horas, o Brasil faz a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 diante do Marrocos, que foi semifinalista há quatro anos. No MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos EUA, a seleção brasileira abre a 1ª rodada do Grupo C, no terceiro dia do Mundial da América do Norte.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e arbitragem)\nA história do Brasil na Copa do Mundo dispensa apresentações. Única equipe pentacampeã, a seleção canarinho busca afastar a maldição das últimas edições do torneio: desde 2006, foram três eliminações nas quartas de final e uma na semifinal, com o infame placar de 7 a 1 contra a Alemanha, em Belo Horizonte, em 2014, no Mundial em casa.\nAtualmente, o Brasil vive o maior jejum de títulos na Copa do Mundo, ao lado do período entre 1970 e 1994. Há 24 anos sem levantar a taça, a seleção brasileira fez um ciclo ruim para 2026, mas renovou as esperanças dos torcedores com a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, multicampeão no futebol europeu.