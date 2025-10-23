Nesta quinta-feira (23), a partir das 18 horas, a seleção brasileira feminina sub-20 entra em campo, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, para o primeiro de dois amistosos em Goiânia diante da equipe do México. A partida marcará a estreia da treinadora Camilla Orlando e o ingresso pode ser trocado por 1 kg de alimento não-perecível.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações possíveis e trio de arbitragem)\nA primeira convocação de Camilla Orlando aconteceu no primeiro semestre, quando a treinadora comandou um período de treinos entre os dias 23 de junho e 2 de julho, em Guararema (SP), e contou com a chegada do auxiliar técnico Guilherme Giudice para sua comissão.\nAgora, Camilla Orlando fará as suas primeiras partidas como técnica da seleção feminina sub-20, após deixar o Palmeiras.