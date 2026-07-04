Brasil e Noruega estão longe de ser rivais no futebol, mas dentro de campo dois jogadores possuem uma relação marcada por rivalidade, empurrões, provocações e alguns episódios que poderão ser vistos neste domingo (5) pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Gabriel Magalhães e Haaland são rivais na Inglaterra, por seus clubes, e vão atrair parte das atenções no duelo que será disputado no estádio MetLife, em Nova Jersey.Gabriel Magalhães é zagueiro do Arsenal, e Haaland é atacante do Manchester City. Os dois clubes vêm disputando nos últimos anos, ao lado do Liverpool, o título da Premier League, o Campeonato Inglês. Por isso, encontros entre as equipes costumam ser marcados por tensão e as atitudes dos atletas são reflexos da rivalidade entre os times nos últimos anos.A dupla se enfrenta desde a temporada 2022/2023, quando Haaland se transferiu para o Manchester City. A rivalidade entre eles, porém, começou a esquentar a partir do final da temporada de 2023/2024.Em março de 2024, depois de empate sem gols, os jogadores discutiram em campo e só foram separados pelo técnico Pep Guardiola, então treinador do Manchester City.A rivalidade cresceu depois desse episódio. Em setembro, pela temporada 2024/2025, Haaland jogou uma bola na cabeça de Gabriel Magalhães depois do Manchester City empatar o clássico nos acréscimos. O lance não foi sem querer, o norueguês pegou a bola e atirou na cabeça do defensor, que estava com o rosto coberto com a camisa.Depois disso, os clássicos entre Manchester City e Arsenal sempre tinham ao menos um episódio de uma entrada mais forte, encaradas, discussões e provocações.Em fevereiro de 2025, o Arsenal goleou o Manchester City por 5 a 1, e Gabriel Magalhães comemorou um dos gols gritando na cara de Haaland.Uma marca dos dois jogadores, porém, é deixar tudo no gramado. Em diversas entrevistas depois de clássicos entre as equipes ou em comentários sobre a rivalidade, Gabriel Magalhães e Haaland sempre trataram um ao outro com respeito.Gabriel Magalhães já definiu Haaland como o atacante mais difícil de ser parado na Premier League, enquanto o norueguês costuma citar que a rivalidade entre eles é divertida, mas que tudo fica dentro de campo.Os jogadores já se enfrentaram 11 vezes, todas por seus clubes. O atacante leva vantagem no confronto com cinco vitórias. Foram quatro empates e apenas duas vitórias de Gabriel Magalhães.Neste domingo (5), zagueiro e atacante vão viver o jogo mais intenso da rivalidade entre eles, desta vez em palco diferente: um jogo de Copa do Mundo, defendendo suas seleções. Quem vencer avança às quartas de final do Mundial e despacha o rival para período de férias antes do início da próxima temporada europeia.