Brasil e Noruega fazem neste domingo (5) mais um duelo eliminatório na Copa do Mundo e que colocará frente à frente duas gerações que carregam expectativas por conquistas. A partir das 17 horas (de Brasília), as seleções se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial no Estádio MetLife, em Nova Jersey. A atual geração do Brasil está longe de ser uma das principais na história da seleção brasileira, mas conta com talentos que possuem potencial e idade para marcar presença relevante em mais de uma edição de Copa do Mundo.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, números, destaques, arbitragem)\nVini Júnior (25 anos), Bruno Guimarães (28), Martinelli (25), Gabriel Magalhães (28) e Endrick (19), por exemplo, carregam a cobrança e a pressão pela conquista do hexacampeonato. Todos têm idade para jogar, no mínimo, mais um Mundial e integram a atual geração brasileira que, assim como todas após 2002, vive a expectativa de conquistar o hexa.