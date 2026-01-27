O Campeonato Brasileiro de 2026 reunirá o maior número de clubes que usam o gramado sintético em sua história. Ao todo, serão seis times utilizando a grama artificial, tão polêmica nas últimas temporadas.\nNo ano passado, Flamengo e Palmeiras entraram em rota de colisão sobre o assunto. As diretorias seguem divergindo nos bastidores, ainda que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não tenha comentado oficialmente.\nA reportagem relembra os clubes que usarão o gramado sintético no Brasileirão 2026, além de trazer um panorama do tema nos bastidores.\nApós vaga nas quartas do Goianão, Abecat busca mais objetivos: "Não somos mais surpresa, somos respeitados"\nOS ADEPTOS DO SINTÉTICO\nAtlético-MG, Botafogo e Palmeiras. Os dois são remanescentes de 2025. Nenhuma das equipes rebaixadas -Fortaleza, Ceará, Juventude e Sport- usavam o gramado sintético em seus estádios.