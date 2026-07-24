O 1º turno do Campeonato Brasileiro terminou nesta quinta-feira (23) com o Palmeiras na liderança, o Santos fora do Z4 e o atacante Pedro, do Flamengo, no topo da artilharia.\nO time alviverde bateu 44 pontos em 19 jogos e tem seu melhor desempenho na 'era Abel Ferreira'. Até então, o melhor primeiro turno do Palmeiras sob o do português havia sido nas edições de 2022 e 2025, quando fez 39 pontos.\nEsta também é a terceira melhor campanha de um clube na era dos pontos corridos com 20 clubes - a partir da edição de 2006. O Palmeiras só fica atrás de Corinthians de 2017 e do Botafogo de 2023. Ambos bateram 47 pontos. A campanha deste ano também é a melhor da história do clube nos pontos corridos.\nJá o Flamengo é o vice-líder, com 37 pontos e uma partida a menos. Tanto o Rubro-Negro quanto o Mirassol "fecharam" o primeiro turno com 18 partidas completadas.