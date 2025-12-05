A última rodada do Brasileirão será disputada neste final de semana com clima de decisão em algumas partidas. Nada será alterado nas quatro primeiras colocações, que tem o Flamengo campeão, o Palmeiras vice, Cruzeiro e Mirassol no complemento do G4, mas a 38ª rodada vai definir os dois últimos rebaixados e as últimas vagas para competições internacionais.\nLibertadores\nA quantidade de vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores será definida apenas após o fim da Copa do Brasil, que vai terminar só em 21 de dezembro. A fase semifinal sequer começou.\nNeste momento, uma vaga direta vai para o 5º colocado. Fluminense e Bahia dependem de si. Os times fazem confronto direto no Maracanã, quem vencer vai terminar a Série A em 5º e garantir vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.\nO Botafogo também pode terminar o Brasileirão em 5º, mas precisa vencer o Fortaleza no Engenhão e torcer para que o jogo entre Fluminense e Bahia termine empatado.