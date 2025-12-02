A 37ª rodada do Brasileirão começa nesta terça-feira (2) e pode ter a definição de coisas importantes em todas as partes da tabela.\nBRIGA PELO TÍTULO\nO Flamengo pode se sagrar campeão nesta quarta-feira (03). Há dois cenários para isso acontecer:\nVitória sobre o Ceará\nEmpate ou derrota para o Ceará + empate ou derrota do Palmeiras\nLeia também\n+Atlético-GO contrata atacante uruguaio do Amazonas\nPOSSÍVEL REBAIXADO\nO Fortaleza pode ser rebaixado nesta rodada. O cenário só será possível se a equipe perder para o Corinthians, em casa, e contar com uma combinação de resultados:\nDerrota + vitórias de dois deles: Inter, Santos ou Vitória + empate ou vitória do Ceará\nVAGAS DIRETAS NA LIBERTADORES\nO Mirassol pode garantir a quarta colocação e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A equipe consegue o feito em alguns cenários: