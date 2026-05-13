O Campeonato Brasileiro é a liga nacional que possui mais jogadores na pré-lista de 55 nomes de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.\nDINHEIRO NÃO COMPRA TUDO\nO Campeonato Brasileiro tem 20 atletas na pré-lista do italiano. Os clubes que mais possuem representantes são Flamengo (7) e Cruzeiro (5). Também aparecem na relação Botafogo (2), Bahia (1), Corinthians (1), Palmeiras (1), Grêmio (1), Santos (1) e Vasco (1).\nGoleiro Tadeu tem fratura na tíbia durante eliminação do Goiás no Mineirão\nAtrás da liga brasileira vem o Campeonato Inglês, com 16 jogadores. Os atletas brasileiros se consolidaram na Premier League, e o número de nomes do Brasil na Inglaterra só vem crescendo. O poder financeiro da liga inglesa, a mais rica do mundo, também permite a alta presença dos craques brasileiros.\nA quantia da Premier League podia ser maior. Estêvão, que joga no Chelsea, tinha presença praticamente garantida na Copa. No entanto, uma lesão na coxa o tirou do Mundial.