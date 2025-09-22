A France Football anunciou o ranking da Bola de Ouro feminina, com duas brasileiras na disputa, com posições reveladas: a atacante Amanda Gutierrez, do Palmeiras, ficou na 21ª posição, e Marta, seis vezes premiada com a Bola de Ouro, ficou em 12ª.\nO perfil da Bola de Ouro começou o ritual para revelar as posições das candidatas à premiação no futebol feminino, que contava com as duas atacantes brasileiras entre as postulantes.\nLeia também\n+Volante do Goiás bate recorde pessoal de maior distância percorrida em um jogo\nMarta e Amanda foram os grandes destaques da seleção brasileira na conquista da Copa América de 2025. Amanda foi a artilheira da competição, com seis gols, e Marta decidiu a final com dois gols.\nAmanda, atacante do Palmeiras, foi a única jogadora que atua no futebol brasileiro a concorrer na atual edição, ficando na 21ª posição.