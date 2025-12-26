Apesar da ampliação do número de jogos exibidos gratuitamente na TV aberta e na internet, acompanhar integralmente o Campeonato Brasileiro ficou mais caro em 2025. Com a fragmentação dos direitos de transmissão entre diferentes plataformas, o torcedor que quis ver todos os 380 jogos da competição teve um gasto cerca de 40% maior do que em 2024, mesmo em um cenário com mais opções sem custo, como Globo, Record e CazéTV.\nVencido pelo Flamengo, o Nacional deste ano consolidou a pulverização do mercado de mídia esportiva no Brasil, ampliando o acesso casual ao campeonato, mas encarecendo o consumo para o público mais fiel, que acompanha rodada a rodada e clube a clube.\nNa prática, a conta ficou assim: em 2024, o torcedor conseguia ver todos os jogos com a assinatura anual do Premiere (R$ 358) e o acesso às partidas do Athletico como mandante na CazéTV por R$ 15,92 ao ano, num total de R$ 374,72.