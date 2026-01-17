Igor Thiago é o atual vice-artilheiro da Premier League, o Campeonato Inglês, com 16 gols - ele só está atrás de Haaland, do Manchester City, que fez 20 gols até aqui. Pelo Brentford, o atacante se tornou o maior goleador brasileiro em uma única edição da principal liga do mundo ao superar Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, que fizeram 15 gols.Neste sábado (17), ele poderá ampliar a marca no duelo contra o Chelsea, que vai ser disputado a partir do meio-dia (horário de Brasília). Na Cidade Ocidental, a família do jogador e seu primeiro treinador, Sérgio Gonçalves Silva, acompanharão a partida, como fazem sempre que Igor Thiago está em campo.“Eu nunca imaginei que ele poderia chegar a tanto. Eu achei que estaria entre eles (jogadores da Premier League), mas a ponto de bater recordes era algo inimaginável. Ele sempre marcou bastante gols, na Bulgária, Bélgica, aonde ele passou fez sucesso. É rotina acompanhar o Thiago. Eu, inclusive, pego muito no pé dele. Quando faz um bom jogo, falo que foi bem, mas quando vejo que faltou algo eu chamo atenção dele”, disse, aos risos, o irmão Maycon Richard Júnior.Até chegar à Premier League, Igor Thiago ralou. Fez a base no Verê FC, do Paraná, e no Cruzeiro. Jogou a Série B em 2021 pela Raposa e foi vendido em 2022 para o Ludogorets por R$ 3,6 milhões. Ainda atuou no Club Brugge, da Bélgica (nos dois clubes fez 50 gols em 110 jogos) antes de se transferir para o Brentford. Igor Thiago foi adquirido por R$ 216 milhões em 2024, cifra que o deixa como a maior contratação da história do clube inglês. Ele se machucou no primeiro ano no novo clube, após grave lesão no menisco, e voltou a se destacar na atual temporada com 17 gols em 22 jogos, até aqui (um gol foi pela Copa da Liga Inglesa).“O Thiago cultiva desde criança o sonho de chegar à seleção. Ele é um menino muito forte, enquanto tiver força ele vai brigar por essa convocação. Não há limites para ele. Vai jogar bola durante muito tempo e eu tenho convicção que ele vai chegar na seleção um dia. Se não for nesta Copa, na outra (2030) ele vai ser convocado. Ele nasceu para fazer gol e está no seu auge”, declarou o professor Sérgio Gonçalves Silva, que mantém contato quase diário com o “filho” e se orgulha de ter feito parte da formação pessoal e esportiva do atacante.Para a seleção brasileira, o último período de testes antes da Copa do Mundo será na Data Fifa de março, quando o Brasil vai enfrentar França e Croácia.