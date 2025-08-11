O primeiro turno do Brasileiro termina nesta segunda-feira (11) com vários asteriscos.\nJuventude e Corinthians completam a 19ª rodada de um campeonato cujo retrato ainda reflete as adaptações para o Mundial de Clubes e os efeitos dos playoffs da Sul-Americana. Faltam 13 jogos por disputar para completar os 190 do turno completo.\nMas já é possível perceber algumas tendências e reconhecer surpresas.\nPrimeiro, o campeonato reforça os dez anos da disputa constante de Flamengo e Palmeiras na briga pelo título. Desde 2016, Flamengo e Palmeiras, juntos, venceram seis dos nove títulos disputados. E pelo menos um deles esteve na briga pelo título nos outros três Corinthians (2017), Atlético-MG (2021) e Botafogo (2024) foram os outros campeões no período.\nLeia Também\n+De virada, Anápolis vence em casa e deixa o Z4 da Série C