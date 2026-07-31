Depois de dois meses, o Planalto volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro Feminino A3 e inicia a disputa das quartas de final contra o Pantanal (MS). O time goiano busca vantagem no confronto, que vale o acesso à Série A2, neste sábado (1º), a partir das 17 horas. A partida de ida será disputada no estádio Jacques da Luz, em Campo Grande (MS).\nA Série A3 foi paralisada, assim como outras competições nacionais, por causa da Copa do Mundo. O retorno do torneio será com a fase quartas de final, que define os semifinalistas e os quatro clubes que sobem e vão disputar a Série A2 na temporada de 2027.\nO Planalto não paralisou atividades e fez uma intertemporada durante os dois meses sem disputa de jogos pela Série A3.\nO clube também se reforçou com a chegada de três atletas: a lateral direita Emily, que tem três acessos (um à Série A1 e dois à Série A2) no currículo, a volante Capanema e a meia Mayara. As jogadoras viajaram com o elenco e podem estrear pela equipe goiana.