O Planalto venceu por 2 a 0 o Realidade Jovem no jogo de ida das semifinais da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino, na noite desta segunda-feira (17), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nCom o resultado, o time goiano, já classificado para a Série A2 de 2027, constrói vantagem para o jogo de volta. A equipe poderá perder por até um gol de diferença que, mesmo assim, avançará à final da competição logo em seu primeiro ano disputando o torneio.\nMoara e Jhulian marcaram os gols da partida para as Planaltinas.\nCom o resultado, o Planalto mantém o bom ritmo e chega à quarta vitória consecutiva na competição, sem sofrer nenhum gol e com 12 gols marcados.\nO jogo de volta será no próximo domingo (23), às 11 horas, no Teixeirão, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.