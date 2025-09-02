O meia Brayann é mais um jogador que chega ao Goiás neste ano com expectativa elevada de solucionar a ausência de um jogador criativo, que tenha boas atuações de maneira regular e ajude a aumentar a leque ofensivo do clube esmeraldino na busca pelo acesso à Série A. O jogador de 27 anos está regularizado e pode estrear na próxima rodada da Série B.\nO torcedor do Goiás, no entanto, não terá um exímio camisa 10. Brayann não é um armador nato. O atleta se destacou no CSA como jogador que faz diferentes funções. As principais são como terceiro homem no meio-campo (função de Rafael Gava) e como ponta direita, com liberdade para fazer cortes para o corredor central.\nCanhoto e habilidoso, Brayann foi comandado entre 2024 e 2025 pelo técnico Higo Magalhães, ex-zagueiro goiano revelado pelo Vila Nova e que comandou o time colorado nas categorias de base e no profissional. Ele estava no CSA desde o ano passado e deixou a equipe após o rebaixamento à Série D.