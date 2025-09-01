O meia Brayann foi regularizado nesta segunda-feira (1º) e está liberado para estrear pelo Goiás. O jogador de 27 iniciou atividades no clube goiano e deve ser relacionado para o duelo contra o Avaí, no domingo (7).\nBrayann foi contratado em definitivo com vinculo válido até o fim de 2027. O Goiás é detentor de 80% dos direitos do atleta, que tinha acordo para defender o clube goiano desde o início deste ano.\nO planejamento inicial era que o meia defendesse o Goiás apenas a partir de 2026, mas com o rebaixamento do CSA à Série D, sua chegada foi antecipada. Ele já iniciou treinos com o elenco esmeraldino.\nExiste a possibilidade de Brayann ser relacionado para o jogo contra o Avaí. O meia vinha jogando normalmente pelo CSA e pode ficar à disposição do técnico Vagner Mancini no duelo válido pela 25ª rodada da Série B.