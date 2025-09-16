Há exatos 25 anos, o Brasil conquistou a primeira de 12 medalhas nas Olimpíadas de Sydney, na Austrália. O bronze na natação, no revezamento 4x100m livre, contou com braçadas, esforço e dedicação de um nadador goiano, na época com apenas 20 anos: Carlos Jayme, hoje com 45 anos, foi o primeiro atleta goiano a ganhar uma medalha olímpica na história.\nEra início da manhã do dia 16 de setembro no Brasil, quando Carlos Jayme, sorrindo, abraçou Gustavo Borges e depois foi ao encontro de Fernando Scherer, o Xuxa, segundos após Edvaldo Valério, o Bala, concluir o revezamento brasileiro com tempo de 3min17s40. O quarteto celebrou junto, ainda no bloco da piscina, a conquista do bronze que se tornou histórico.\nCarlos Jayme foi o primeiro atleta nascido em Goiás - ele é natural de Goiânia - que conquistou uma medalha olímpica na história. São quatro, ao todo. As outras três foram conquistadas pelo ex-ponteiro Dante, de Itumbiara, que tem um ouro (Atenas-2004) e duas pratas (Pequim-2008 e Londres-2012).