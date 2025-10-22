Nesta semana, a seleção brasileira sub-20 fará dois amistosos em Goiânia diante da equipe do México. No elenco canarinho, duas atletas são nascidas em Goiás e vão atuar em seus estado natal. Uma delas é Clarinha, natural de Inhumas e que disputará seus primeiros jogos oficiais com a amarelinha.\nAna Clara, meia-atacante de 19 anos conhecida como Clarinha, nasceu em Inhumas, mas, aos 4 anos, se mudou com a família para Portugal. A jogadora, que fala com sotaque português, fez toda a base esportiva no país europeu e visitou a cidade natal poucas vezes desde então.\nMaria Fátima Campos da Rocha Oliveira, de 58 anos, é mãe de Clarinha e trabalha como doméstica e caseira ao lado do marido Maurício da Rocha, de 62 anos. Ambos têm outra filha, Beatriz Campos, de 27 anos, que é bailarina. A família toda passou as duas últimas décadas em solo português. De acordo com Maria Fátima, Clarinha sempre demonstrou interesse pelo futebol.