Dois dias após a Noruega eliminar o Brasil da Copa do Mundo, Bruno Guimarães comentou o pênalti perdido e a derrota da seleção canarinho no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em texto publicado nas redes sociais. O volante foi escolhido para cobrar a penalidade sofrida por Matheus Cunha.\nAos 13 minutos do primeiro tempo, Bruno Guimarães bateu no canto esquerdo de Nyland, que defendeu e impediu a abertura do placar. A equipe norueguesa venceu por 2 a 1.\n"O futebol, que me deu tudo o que eu tenho, está sendo o responsável por me fazer sentir a pior dor dos meus 28 anos de vida", escreveu.\nConsiderando apenas os pênaltis cobrados no tempo regulamentar ou na prorrogação, sem incluir as disputas por pênaltis, Bruno Guimarães é o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico a desperdiçar uma cobrança durante uma partida do Mundial.