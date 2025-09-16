Bruno Henrique e Varela treinaram com o elenco completo do Flamengo nesta terça-feira (16), no Ninho do Urubu, e aumentaram as chances de serem relacionados para o jogo desta quinta-feira (18), contra o Estudiantes (ARG), no Maracanã, pelas quartas de final da Libertadores.\nA dupla foi poupada na vitória sobre o Juventude por 2 a 0, no último domingo (14), pelo Campeonato Brasileiro. O atacante apresentou dores na posterior da coxa esquerda e o lateral direito retornou da seleção uruguaia com uma pubalgia.\nNo caso de Varela, ele participou na atividade com o grupo de maneira parcial, mas o departamento médico entende que ele apresenta uma evolução diária "bem positiva".\nLeia também\n+Atlético-GO x Avaí: onde assistir, horário e escalações\nJá Bruno Henrique poderia ter enfrentado o Juventude caso não estivesse com incômodo muscular. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça Desportiva concedeu um efeito suspensivo ao Flamengo da suspensão de 12 partidas por envolvimento com manipulação de evento em jogo da Série A. Ele está liberado para atuar até que se julgue o recurso no Pleno.