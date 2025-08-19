No jogo de ida das oitavas da Libertadores, Bruno Henrique fez o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0. neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, o escolhido foi Pedro, que abraçou a oportunidade e fez dois na vitória por 3 a 1. Com ambos sendo decisivos diante do Internacional, o técnico Filipe Luís está diante de uma "dúvida boa" para o duelo de volta na competição continental que fecha a trilogia contra os gaúchos.\nLeia também\n+Anápolis perde para o Náutico fora de casa\nO QUE FILIPE LUÍS FALOU SOBRE PEDRO?\nO Pedro estava num dia inspirado e fez a diferença. O Pedro, quando chega a bola na área, é um jogador diferente. Tentei deixá-lo mais perto do que seria a última linha do Inter, porque, quando ele está perto da área, é um jogador determinante e diferente. Acredito que foi isso que marcou a diferença no jogo. No segundo tempo, conseguimos manter o nível e praticamente fechar com o terceiro gol