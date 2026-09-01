De contestado, Bruno José se tornou atleta importante na rotação do Atlético-GO e tem ajudado a equipe a subir na tabela da Série B para crescer na corrida por uma vaga no G6 da competição. O jogador de 28 anos é o reserva mais utilizado na temporada do Dragão.\nNo último domingo (30), Bruno José fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Avaí. O resultado deixou o Atlético-GO momentaneamente na 6ª colocação, mas o clube goiano caiu para o 7º lugar depois que o CRR venceu o Criciúma. O Dragão tem os mesmos 39 pontos do time alagoano, mas fica atrás pelo número de vitórias (11 a 10).\nBruno José tem apenas dois gols marcados pelo Atlético-GO, ambos em vitórias por 1 a 0 nesta Série B: Avaí e Cuiabá. Ele ainda contribui de outras maneiras.\nDiante do Ceará, na Arena Castelão, o atacante entrou na área e sofreu o pênalti, convertido por Gustavo Coutinho no empate por 1 a 1. Outra participação decisiva foi na virada na Arena Independência, sobre o América-MG, por 2 a 1. O jogo estava empatado por 1 a 1, e Bruno José deu assistência para o gol da vitória marcado por Gustavo Coutinho.