O brasileiro Tiago Splitter é o novo técnico principal do Chicago Bulls. Os termos do contrato não foram divulgados.\n"Ao longo do nosso processo de seleção, Tiago [Splitter] se destacou por sua inteligência no basquete, sua capacidade de se conectar e desenvolver jogadores, e pela maneira como suas equipes competem todas as noites. Ele venceu em todos os níveis do esporte, tanto como jogador quanto como técnico, em vários continentes, e acreditamos que sua visão se encaixa perfeitamente em nosso jovem elenco. Estamos animados para trabalhar com ele enquanto construímos a próxima era do basquete dos Bulls" disse Bryson Graham, vice-presidente executivo de operações do Chicago Bulls.\nVila Nova tem dúvida na zaga e pode precisar mudar o time titular\nSplitter foi o técnico interino do Portland Trail Blazers na temporada 2025/26, que teve uma campanha de 42 vitórias e 40 derrotas. A equipe ficou na sétima posição da Conferência Oeste, e foi eliminada na primeira rodada dos playoffs para os Spurs.