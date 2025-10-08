Estevão Willian tem apenas 18 anos, sete partidas disputadas e um gol marcado pela seleção brasileira. Mas o atacante do Chelsea já ultrapassou colegas mais veteranos no coração do torcedor sul-coreano.\nEle é o jogador mais procurado, homenageado e celebrado nos raros contatos da delegação com o público em Seul na sexta-feira (10), às 8h (horário de Brasília), a seleção enfrenta a Coreia do Sul em amistoso.\nLeia também\n+Estádio do Goiás tem muros pichados com protestos contra equipe, diretor e técnico\nSeja no hotel da seleção brasileira ou na entrada do Goyang Stadium, onde a equipe de Carlo Ancelotti está treinando, os fãs asiáticos gritam o nome do brasileiro. Camisas de número 41, do Chelsea e até do Palmeiras, formam parte de um cenário de idolatria à seleção e, em especial, a seu jogador mais jovem. Estêvão admitiu surpresa com essa badalação.