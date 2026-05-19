O atacante Rayan, de 19 anos, é o caçula dos 26 jogadores convocados nesta segunda-feira (18) pelo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, para a disputa da Copa do Mundo. Rayan é filho de Valkmar da Silva Rocha, ex-jogador de 49 anos que passou pelo futebol goiano há mais de 20 anos, quando o jovem destaque do Brasil sequer era nascido.\nValkmar foi zagueiro do Atlético-GO no Goianão (1999) e da Anapolina na Série B (2003). Naquele período, o ex-defensor era atleta do Vasco, revelado na base do clube, assim como o filho, mas sem chances de atuar na equipe de origem, que tinha como titulares os zagueiros Mauro Galvão e Odvan.\nValkmar foi emprestado ao Dragão em 1999 graças à influência política do atual presidente do Conselho de Administração do Atlético-GO, Jovair Arantes. Ele era deputado federal e se tornou amigo de Eurico Miranda, também parlamentar e o homem forte do Vasco. Ambos estabeleceram parceria entre os clubes, quando o Atlético-GO já ensaiava para mergulhar na pior crise da história do clube.