Aniversariante do dia, Neymar ainda não entrou em campo em 2026. O atacante do Santos já treina com o elenco após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, em dezembro, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo na temporada.\nO atacante, agora com 34 anos, está em fase de adaptação e ainda não tem previsão certa de retorno ao campo. O camisa 10 voltou a treinar com o elenco na última semana e vive a expectativa de ser relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda em breve. O próximo compromisso do Santos é contra o Noroeste, em Bauru, no domingo (8).\n"Não nos desesperamos", diz diretor do Goiás sobre busca por centroavante\nA comissão técnica, porém, adota cautela. A prioridade é que o ídolo alvinegro, que renovou contrato até o fim de 2026, atinja o melhor nível físico antes de retornar aos gramados. O desafio é o tempo: a Copa do Mundo acontece em junho.