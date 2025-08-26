A Cadillac encerrou meses de especulação e anunciou que Sergio Pérez e Valtteri Bottas formarão a dupla de pilotos da equipe em sua temporada de estreia na Fórmula 1, em 2026. Com isso, os dois experientes pilotos voltam um grid após passarem um ano sem terem vaga como titulares, depois de serem preteridos na Red Bull e na Sauber, respectivamente.\nO anúncio foi feito com um vídeo nas mídias sociais da equipe, com direito a participação do ator Keanu Reeves, que está produzindo um documentário sobre a entrada da equipe na F1, depois de também ter feito uma série sobre a equipe Brawn.\nLeia também\n+Vila Nova perde para o Botafogo-SP em noite trágica para zagueiros\nIsso acaba com as chances do brasileiro Felipe Drugovich, que era um dos principais candidatos caso o time optasse por dar a chance a um piloto jovem, fazer a sua estreia como titular na F1 no time norte-americano. Ainda há algumas vagas em aberto para o ano que vem, na Alpine e dentro da 'família' Red Bull - na equipe principal, ao lado de Verstappen, e Racing Bulls. A Mercedes ainda não confirmou seus pilotos, mas garante que segue com a dupla atual e só está finalizando seus contratos.