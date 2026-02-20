O atacante Cadu promete criar uma “disputa sadia” com Anselmo Ramon para conquistar uma vaga no time titular do Goiás. O centroavante de 21 anos foi apresentado nesta sexta-feira (20) e será relacionado para o jogo contra a Anapolina, pela semifinal do Campeonato Goiano, neste sábado (21).\n“Eu espero que seja uma disputa sadia (com Anselmo Ramon). Com atletas de qualidade no elenco, um eleva o nível do outro. Eu tenho certeza que quem jogar vai estar preparado”, comentou Cadu, que treina com o elenco esmeraldino há mais de dez dias e ficará no banco de reservas contra a Anapolina.\nApesar de atuar como centroavante, Cadu comentou que pode atuar em outras funções no ataque. “Eu sou um atacante de mobilidade. Gosto de atacar o espaço, sair da área para participar do jogo, mas tenho presença de área”, acrescentou o jogador.