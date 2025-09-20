Caio Bonfim fez um enorme esforço para concluir bem os 20km da marcha, no Mundial de atletismo, em Tóquio, na manhã japonesa de sábado (20). Foi ao chão, ganhou fôlego, celebrou com o público. E, então, em sua primeira entrevista como campeão do mundo, pediu desculpa à sua mulher, Juliana.\n"Eu tenho que contar uma história antes", afirmou ao SporTV, recusando-se a responder a pergunta que havia sido feita. "A minha aliança caiu no terceiro quilômetro. E eu pensei: ‘Minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir o ouro’. Passei umas quatro voltas tentando avisar o pessoal [da organização]. Mas acho que ela vai me perdoar."\nSegundo Caio Bonfim, que tem 34 anos, Juliana lhe mandou mensagem todos os dias durante o Mundial. "Ela escrevia: ‘Vença por nós’. E mandava uma medalha de ouro: ‘Acostuma, acredita’. A ficha ainda não caiu. Eu não sabia que estava em primeiro. Passei o espanhol [Paul McGrath] e o chinês [Wang Zhaozhao]. Fiz a curva, vi a faixa [de chegada] e olhei para o telão: primeiro", relatou.