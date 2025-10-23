Caio Souza está entre os 10 melhores ginastas do mundo. O brasileiro ficou na nona colocação na disputa do individual geral no Mundial de ginástica artística, em Jacarta, na Indonésia. Diogo Soares, que também disputou a final, ficou na 17ª colocação.\nO título ficou com o japonês Daiki Hashimoto, a prata com o chinês Zhang Boheng e o bronze com o suiço Noe Seifert.\nCaio Souza foi o brasileiro mais bem colocado. Ele teve 80.530 no somatório.\nLeia também\n+Analistas explicam "colapso" do Goiás e projetam chances do time na reta final da Série B\nO ginasta teve a melhor no salto, com 14.133 (4). Caio teve uma boa apresentação no solo, mas acabou cometendo uma falha no fim e ficou com 12.366 (16).\nNas argolas, aparelho em que também está na final, ele teve 13.866 (3). Obteve ainda 12.466 (12) no cavalo, 13.833 (5) nas paralelas e 13.866 (6) barra fixa.