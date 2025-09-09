A Caixa Econômica Federal está disposta a renegociar pela segunda vez em menos de três anos a dívida do Corinthians pela construção do estádio do clube na zona leste de São Paulo, a Neo Química Arena.\nO montante principal da dívida era de R$ 688 milhões (sem reajuste), antes da campanha de arrecadação liderada pela principal torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel, que abateu cerca de R$ 30 milhões do valor devido no financiamento.\nA informação sobre a renegociação foi antecipada pela ESPN e confirmada pelo presidente do banco, Carlos Vieira, em entrevista à Folha.\nVieira propõe que o Corinthians insira a Neo Química Arena em um fundo patrimonial e depois venda cotas aos torcedores por R$ 100.\n"Se você lançasse uma ideia dessas, rapidamente resolveria o problema. O torcedor do Corinthians é fanático, é apaixonado", disse. Ele calcula que o clube pode levantar R$ 1,5 bilhão na operação.