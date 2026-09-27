A torcida do Vila Nova vive momento de euforia com a campanha do time colorado na Série B e a prova da empolgação dos torcedores fica clara com a média de público nos jogos como mandante. Em 2026, o Tigre pode registrar sua temporada com mais jogos com lotação máxima, considerando as últimas dez temporadas em que a equipe atuou na Série B, e também pode atingir sua maior média de público pagante no recorte.\nNa atual edição da Série B, o Vila Nova jogou com lotação máxima no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA) em seis ocasiões. Nas últimas quatro partidas da equipe como mandante, isso ocorreu de forma consecutiva: nas vitórias diante do Ceará (2 a 0), Goiás (2 a 0), América-MG (1 a 0) e Londrina (2 a 0). As outras ocasiões foram no triunfo contra São Bernardo (2 a 1) e na derrota para o Sport (1 a 0).