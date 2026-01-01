O calendário esportivo de 2026 tem como maior destaque a disputa da Copa do Mundo organizada pela Fifa, que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.\nSob novo formato a partir desta edição, a competição contará com 48 equipes na disputa, 16 a mais do que em 2022, no Catar, com o número total de partidas passando de 64 para 104.\nAs seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada chave avançarão, mais os oito melhores terceiros colocados, com as 32 seleções passando a se enfrentar em jogos de mata-mata.\nA seleção brasileira de Carlo Ancelotti está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.\nA fase de grupos vai até o dia 27 de junho, com o início no dia seguinte dos jogos eliminatórios. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, com as quartas de final de 9 a 11 e as semifinais nos dias 14 e 15.