No clima de temporada do Araguaia, 30 atletas (5 mulheres e 25 homens) abrem na madrugada desta terça-feira (21), na rampa do Santuário da Basílica de Trindade, a 33ª edição da Caminhada Ecológica, evento que se tornou tradição pela temática da preservação ambiental, do Cerrado e do Rio Araguaia, além da valorização do turismo religioso e do ecoturismo, resgate da cultura goiana e envolvimento da comunidade acadêmica e dos moradores dos 11 municípios que fazem parte do roteiro. A Caminhada Ecológica é realizada pelo jornal O POPULAR com a colaboração de parceiros, patrocinadores e apoio das prefeituras e governo estadual.\n(Confira, no fim do texto, o roteiro completo da 33ª Caminhada Ecológica)\nNo total, cerca de cem pessoas participam diretamente da iniciativa, entre atletas, coordenadores das equipes de apoio, docentes da Pontifícia Universidade Católica (PUC-GO), acadêmicos, professores das redes pública estadual, além de equipes de segurança (Polícia Militar), saúde (médicos e bombeiros), motoristas. A programação do evento, nas quatro primeiras noites, tem na agenda shows com o sertanejo Rayan Barreto.